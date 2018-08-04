Okul kantinlerinde ranta son

Eğitim Bakanlığı, 84 okulun kantin işletmesini beş yıllığına Eğitim Vakfı’na devretti. KTEV, kendi işleteceği kantinlerin dışında kalanları ihale usulüyle kiralayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı arasında sürdürülen iş birliği çerçevesinde, okul kantinlerinin yönetim ve işletmeleriyle ilgili protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile KTEV’in yönetiminde bulunan kantin sayısı 70’ten 84’e çıkarıldı. Ayrıca kamu okullarında bulunan 84 kantinin yönetim ve işletmeleriyle birlikte denetimleri de beş yıllık süre ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’na verildi.

Protokole göre KTEV, okul nüfusunun yoğun olduğu okullarda kantin sayılarını artıracak ve tüm okul kantinlerini çağdaş bir biçimde işleterek veya kiralayarak kantinlerden hizmet alacak öğrencilere ve bireylere sağlıklı, hijyen, kaliteli ve ekonomik hizmet verilmesini sağlayacak.

KTEV ayrıca kantinlerin temizliği, hijyen şartları ile birlikte satılacak gıda maddeleriyle içeceklerin bakanlığın açıklayacağı genelgeye uyumlu olup olmadığını da kontrol ederek denetleyecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, protokolün hayırlı olmasını dileyerek yıllarca okul kantinlerinin siyasi rant olmaktan kurtarılması gerektiğini dile getirdiklerini ve bu yönde adım atarak Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile protokole imza koyduklarını söyledi.

Özyiğit, amaçlarının kantinleri siyasi ranttan arındırarak, ihale usulüyle adil bir sistemle işletilmesi olduğuna dikkat çekti.

Çocukların gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmeleri konusunda da çok hassas olduklarını ifade eden Özyiğit, bu konuda gereken denetimleri KTEV’in sağlayacağını ve bakanlıkla sürekli istişare içerisinde olacaklarını belirterek, kantinlerin hijyen şartlarının da artırılacağını vurguladı.

