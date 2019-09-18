Okul çevrelerinde polis devriyesi

Polis, okul önleri ve çevrelerinde yaya devriye görevine başladı

Polis Genel Müdürlüğü tarafından okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde trafik tedbirlerinin yanı sıra yaya devriye görevlerine dün itibariyle başlandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte başta öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla, eğitim öğretim yılı süresince, Polis Genel Müdürlüğü tarafından okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde trafik tedbirlerinin yanı sıra yaya devriye görevlerine bugün( dün) itibariyle başlanmıştır.” İfadelerine yer verildi.