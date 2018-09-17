Okul bölgelerinde trafiğe dikkat

Polis Genel Müdürlüğü, sürücüleri özellikle okul önlerinde dikkatli araç kullanmaları ve sürat yapmamaları konusunda uyardı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), bugün başlayacak yeni eğitim yılı dolayısıyla sürücülere, özellikle okul önlerinde dikkatli araç kullanmaları ve sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

PGM-Trafik Müdürlüğü, ilk ve orta öğretim okullarında bu hafta başlayacak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

PGM, okulların açılmasıyla yoğun olan trafik akışının okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağına işaret ederek, trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü tarafından da gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Trafik eğitiminin ailede başladığına vurgu yapan PGM, açıklamasında ailelere yönelik şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın trafikteki davranışları konusunda daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle hareket edilmeli ve onlara trafikte bulunduğumuz süre zarfında örnek olmalıyız. Diğer taraftan çocukların aileler tarafından okula bırakıldıkları veya alındıkları sırada, okul önlerinde bulunan uygun cepler veya boş alanlar tercih edilmeli, kesinlikle okul giriş-çıkış kapıları önlerine araçlar park edilmemelidir. Bu süreler içerisinde mümkün olduğunca seri ancak güvenli hareket edilerek, okul önlerinde yığılmalara sebep olunmamalı ve çocukların can güvenliği açısından tehlikeli bir trafik ortamı yaratılmamalıdır.”

PGM Trafik Müdürlüğü, sürücülere de, özellikle okulların olduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip ederek, doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olmaları, park halindeki araçlar arasından çocukların aniden yola dikkatsizce atılabileceğinin düşünülmesi ve okul önlerinde bisiklet kullanan öğrencilere de dikkat edip sürat yapmadan araç kullanmaları uyarısında bulundu.

Sürücülerin araçlarını yaya geçitlerine ve köşe başlarına park ederek diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmaması, ayrıca trafik akışına engel olmaması gerektiği belirtilen açıklamada, yeni eğitim yılı dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve toplu taşıma sürücülerine de şu uyarılar yapıldı:

“Toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri daima trafik kurallarına uymalı, öğrencileri salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. Yolcuları ayakta taşımamalı, otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüs kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu noktalarda yolcu indirip alınmalıdır. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra, her zaman gözlemleyerek güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir. Öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulunmalıdır.

Öğrencilerimiz, okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olmalı, daima kaldırımda yürümeli, kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmalıdır. Yolu kontrol etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketler yapmamalıdır. Karşıdan karşıya geçerken görüş açısının geniş ve uzun olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu yerler tercih edilmelidir. Bununla birlikte yolu karşıdan karşıya geçişlerde yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden, koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir. Otobüs veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapıları kullanmalı, kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olacak tutum ve davranışlar içerisinde bulunmalı ve öğrendiklerini onlara da öğretmelidirler.

Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri özenle onlara aktarmalıdır. Öğretmenlerin vereceği bilgilerin, öğrencilerin eğitiminde daha fazla katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.

Trafikte herkesin bir birine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlatır, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı dileriz.”

