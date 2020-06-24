Öğretmenlerin yurt dışı izinlerine yeni kurallar

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının, öğretmenlerin yurt dışı izni ile ilgili genelgesini eleştirerek, bazı sorular yöneltti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğünün okullara 19 Haziran tarihli bir genelge göndererek, 01/07/2020- 24/08/2020 tarihleri arasında her iki tarih de dahil öğretmenlerin kullanacakları yurt dışı izinlerinde dönüş tarihlerinin o dönemde belirlenecek karantina kurallarına uyulması ve varsa ödenmesi gerekecek ücretin öğretmenler tarafından karşılanması koşulu ile uygun görüleceğini bildirdiğini açıkladı.

Eylem, Bakanlık yetkilerine şu soruları yöneltti:

“Bakanlar Kurulunun 29 Mayıs 2020 tarihinde aldığı karara göre 1 Haziran’dan itibaren yurt dışında bulunan KKTC vatandaşlarından olağan ikameti KKTC olan vatandaşlar ülkeye gelebilecek. Karantina masrafları devlet tarafından karşılanacaktır. Eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulunun bu kararına rağmen bunu hiçe sayarak farklı bir karar mı almıştır? Buna kim karar vermiştir? Gerekçesi nedir? Neden öğretmenlerimiz için bu uygulama gündeme getirilmiştir?

Öğretmenler Yasa’mızın 79. maddesine göre yaz tatili süresi belirlenmiştir. 42 iş günü olan bu süre, 1 Temmuz - 31 Ağustos ( her iki tarih de dahil) olarak uygulanmaktadır. Yurt dışı izinleri bu tarihler arası mümkün iken nasıl olur da yasanın dışında bir tarih belirlenerek okullarımıza genelge gönderilir?”

Eylem, açıklamasında “Eğitim Bakanlığına yasa ve tüzük tanımaz kararlarından, öğretmenin yasal haklarına saldırmaktan vazgeçmesi çağrısı yapar, eylülde okullar nasıl açılacak, hijyen koşullar hangi bütçeyle sağlanacak, kalabalık olan okullarımızda sosyal mesafe kuralı nasıl korunacak bunları düşünüp planlaması ve gerekli hazırlığı yapması gerektiğini, bunun için geç kalmakta olduğunu hatırlatırız.” ifadelerini kullandı.



