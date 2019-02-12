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Öğretmenlerden Meclis’te eylem

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KTOEÖS, Göç Yasası mağduru bir grup öğretmenle birlikte Meclis’te eylem yaptı

Öğretmenlerden Meclis’te eylem
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, bazı yönetim kurulu üyeleri ve “göç yasası” olarak nitelenen yasanın mağduru bir grup öğretmenden oluşan Eylem Komitesi, Meclis Genel Kurulu’nu izleme eylemi yaptı.

KTOEÖS, Göç Yasası’ndan kaynaklanan haksızlık ve adaletsizliğin gündeme taşınarak, ortadan kaldırılması amacıyla yapılan eylemde, öğretmenler “Göç Yasasına Dur De” yazan siyah tişörtler giydiler.

TAK muhabirinin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, göç yasasının yarattığı haksız ve adaletsiz durum nedeniyle hükümetin kurulmasından önce ve sonra bazı temaslarda bulunduklarını, bazı çözüm önerileri sunduklarını söyledi.

Bugüne kadar bu konuda bir adım atılmadığını ifade eden Eylem, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kendilerine bir barem düzenlemesinden bahsettiğini, ancak bugüne kadar bu konuda da somut bir adım atılmadığını kaydetti.

Eylem, göç yasasının yarattığı adaletsiz durumu ortaya koymak ve ortadan kaldırılarak, somut adımlar atılabilmesi için gerekeni yapacaklarını ifade ederek, bugün sadece Meclis Genel Kurulu oturumunu izleyeceklerini, sorunun çözülmemesi halinde sonraki günlerde çeşitli eylem şekilleri ortaya koyacaklarını belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nu izleyici locasında bir süre izleyen eylemciler, ayağa kalktıkları için Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın uyarısıyla dışarıya çıkarıldılar.

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