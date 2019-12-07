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Öğretmenlerden çalıştaya protesto

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Öğretmen sendikaları, Eğitim Strateji Planı Çalıştayı’na,” yasa gereği eğitim şurası yapılmadığı, geçmişte yapılan eğitim şurası kararlarının uygulanmadığı ve çalıştay hakkında bilgilendirilmedikleri” gerekçesiyle protesto amaçlı katılmadı

Öğretmenlerden çalıştaya protesto

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS), Talim ve Terbiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştaya, yasa gereği eğitim şurası yapılmadığı, geçmişte yapılan eğitim şurası kararlarının uygulanmadığı ve çalıştayın hazırlıkları hakkında bilgilendirilmedikleri gerekçesiyle protesto amaçlı katılmadı.
Sendika temsilcileri, eğitim ile ilgili politika ve strateji belirlenmesi, bu stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik eylem planının oluşturulması için tasarlanan Vizyon 2030 Eğitim Strateji Planı Çalıştayı’nın yer aldığı Lefkoşa Golden Tulip Oteli önünde basına açıklama yaptı.


EYLEM
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Çalıştay’da Bakanlık tarafından yapılan hazırlığın sunumunun yapılacağını, hazırlık çalışmasının neleri ihtiva ettiğini bilmediklerini, eğitimde paydaş olan öğretmen sendikalarının süreçten hariç tutulduğunu ve 2014’te yapılan en son Milli Eğitim Şurası’nda alınan  kararların hayata geçirilmediğini belirtti. 
Eylem, “Şura kararları yerine çalıştay yaparak ne murat ediyorlar?” diye sordu.
Eğitim sisteminde“ muhafazakarlaştırılma” politikaları takip edildiğini savunan Eylem, “Neler yapılmak istendiğini bilmiyoruz , bu nedenle katılmayarak protesto ediyoruz” dedi.

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