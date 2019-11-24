Öğretmenler yemekte buluştu

İskele Belediyesi’nin gelenekselleşen Öğretmenler Günü yemeği önceki gün düzenlendi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı konuşmada, öğretmenlerin yüce ve kutsal bir görevi yerine getirdiklerine vurgu yaptı. Sadıkoğlu konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

“Bizler geçmişten bugüne gerek emekli olan kıymetli öğretmenlerimizin gerekse şimdilerde okullarımızda eğitim veren değerli öğretmenlerimizin de okullarında özellikle lojistik anlamda yaşamış oldukları sıkıntıların farkındayız.

bizler de iskele belediyesi olarak dün olduğu gibi bugünde, yarında gücümüzün yettiği kadar, imkanlarımız el verdiği sürece sizlerle birlikte bu sıkıntıları aşmak azmindeyiz. Hz. Ali’nin bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözünde olduğu gibi sizlere verilmesi gereken kıymetin fazlasıyla bilincindeyiz. Hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren, beşikten mezara kadar süren, öğrenerek devam eden yaşam sürecimizde sizler sabırla azimle şefkatle yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı yetiştiriyor en yüce ve kutsal görevi yerine getiriyorsunuz.”

Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatlarını kaybeden tüm öğretmenlere Allah’tan rahmet diledi, emekli olan öğretmenlere sağlıklı uzun ömür geçirmelerini temenni etti.

Konuşmaların ardından tüm okullar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na hediye takdiminde bulunurken, Sadıkoğlu da yemeğe katılan her öğretmene kırmızı karanfil hediye etti.

