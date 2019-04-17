Öğretmenler sokağa indi

KTOEÖS, “Göç Yasası”na karşı Meclis önünde eyleme gitti. Sendika, hükümetten, söz konusu yasa ile yaratılan eşitsizliğin ortadan kaldırılması için adım atmasını talep etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “göç yasası” olarak nitelendirdiği ve çalışanlar arasında eşitsizlik yarattığını belirttiği “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası”nın değiştirilmesi talebiyle Cumhuriyet Meclisi önünde dün eylem yaptı. Sendika, Meclis Başkanı, hükümette yer alan parti liderleri ve ana muhalefet partisiyle görüşerek adım atılması talebinde bulundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Meclis önünde düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada “Öğretmenler arasında ayrımcılık yaratan yasalar çıkarıp öğretmenlerin sosyo- ekonomik statüsünü gerileterek öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırılmaya çalışıyorlar. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz” dedi.

Hükümette yer alan bazı siyasi partilerin yasanın eşitsizlik yaratan bir yasa olduğu kabul ettiğini, bazılarının bu adaletsizliği ortadan kaldıracağı sözünü verdiğini ya da seçim manifestosunda yer verdiğini kaydeden Eylem, bugün kamu reformu çerçevesinde bahse konu yasanın kalıcı hale getirilmeye hedeflendiğini savundu.

Yasada talep ettikleri düzenlemelerin yapılması için gerekli kaynağın bulunmadığı gerekçelerini kabul etmediklerini ifade eden Eylem, üç kez emekli olan siyasilerin bulunduğu, vergi kaçakçılığının devam ettiği, üçlü kararname ile siyasi atamaların sürdüğü bir ortamda kaynak yetersizliği gerekçesine inanmadıklarını belirtti.

Hükümetleri, ekonomi, eğitim, nüfus konusunda sorun çözememekle eleştiren Selma Eylem, hükümet eden siyasi partilerin politikalarının birbirinin kopyası olduğunu da savundu.

Sendika Başkanı Selma Eylem, Meclis önündeki konuşmasının ardından, bazı sendika temsilcileriyle birlikte Meclis’e girip hükümette yer alan siyasi partilerin başkanları, Meclis Başkanı ve ana muhalefet başkanları ile görüşüp, Meclis’te ivediliği alınan yasa tasarısının Sendika tarafından güncelleştirilmiş şeklini sundu.