Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri ve personeli güzelleştirdiler

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları ve personeline hizmet etti

“24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, saç bakımı ve güzellik atölyesinde Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarına ve Yakın Doğu Üniversitesi personeline fön, örgü, saç kesimi, boya, günlük makyaj ve kalıcı oje uygulamaları gerçekleştirdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans bölüm başkanı Dr. Yeşim Üstün Aksoy başkanlığında gerçekleşen etkinlik öğrencilerin ‘‘staj’’ dersi kapsamında birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle organize edildi.

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCILERI YETIŞTIRIRKEN BIRÇOK FEDAKARLIKTA BULUNARAK ONLARA IŞIK TUTUYOR

Öğretmenlik mesleğinin toplumsal açıdan çok değerli bir meslek olduğunu vurgulayan Aksoy, bir toplumun gelişmiş düzeylere ulaşmasında öğretmenlerin çok büyük payı olduğunu, öğretmenler sayesinde topluma dürüst, başarılı, faydalı ve çalışkan insanlar yetiştiğini ve bu insanlar ülkelerini ileriye taşıdığını söyledi.

Ayrıca, öğretmenler öğrencileri yetiştirirken birçok fedakarlıkta bulunduğunu ve onlara ışık tuttuğunu ifade etti.

Aksoy, ‘‘Toplum için bu kadar değerli olan öğretmenlere saygıda kusur edilmemeli ve değerleri bilinmelidir. Sadece öğrenciyken değil, büyüyüp yetişkin bir insan olunduğunda da öğretmenler unutulmamalıdır. Bir Ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun’’ dedi.