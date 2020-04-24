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Öğretmenler bu kez dezenfektan üretiyor

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Meslek Lisesi öğretmenlerinin Cerrahi maske ve koruyucu maske, Türk Maarif Koleji öğretmenlerinin kolonya üretimi yapmasının ardından Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmenleri de korona ile mücadelede dezenfektan üretimine başladı

Öğretmenler bu kez dezenfektan üretiyor

Meslek Lisesi öğretmenlerinin Cerrahi maske ve koruyucu maske, Türk Maarif Koleji öğretmenlerinin kolonya üretimi yapmasının ardından Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmenleri de korona ile mücadelede hastane çalışanları ve elzem görev yürütenler için dezenfektan üretimine başladı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu kapsamda bugün dezenfektan üretimi yapılan Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti. 
Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman ve görevli öğretmenlerden üretimlerle ilgili bilgi alan Çavuşoğlu, üretim esnasında uygulanan işlemleri yerinde inceledi. 
Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, öğretmenlerin ihtiyaç duyulduğunda sorumluluk alarak topluma liderlik ettiğini ve toplumun her ferdinin de imkanları çerçevesinde fedakarlık yaptığını belirtti.
Okullarda üretime devam edileceğini ve ülkemizde her alanda kendi kendine yeten insanlar yetiştireceklerini söyleyen Çavuşoğlu, öğretmenlerle birlikte üretim seferberliğine önderlik edeceklerini söyledi.
“Her şeyi kendi insanımızla üretebilmeliyiz” diyen Çavuşoğlu, “Bizim bir morale ve motivasyona ihtiyacımız vardı. Öğretmenlerimiz bize moral oldu, öğrencilerine ve ülkelerine sahip çıktı.” dedi.
Çavuşoğlu açıklamasının sonunda görev alan tüm öğretmenlere ve üretime katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.
Konuşmaların ardından üretimde görev alan öğretmenler, üretim esnasında uyguladıkları işlemleri anlatarak elde edilen dezenfektanları Genel Orta Öğretim Dairesi’ne teslim etti.
Üretilen dezenfektanlar öncelikle sağlık çalışanlarına, polislere ve elzem görev yapanlara dağıtılacak.
 

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