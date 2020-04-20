Öğrencilerin sonuçları negatif çıktı

KKTC’den dün uçakla Türkiye’ye gönderilen öğrenciler arasında 18 kişinin ateşi çıkması üzerine korona virüs testi yapıldı. Öğrencilerin test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı

KKTC’den dün uçakla Türkiye’ye gönderilen öğrenciler arasında 18 kişinin ateşi çıkması üzerine korona virüs testi yapıldı. Öğrencilerin test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay şöyle dedi:

“Dün üç uçakla ülkemizden Türkiye’ye gönderilen ve orada karantina altına alınan öğrencilerden 18'inin ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere hastaneye götürüldükleri haberi basında yer almıştı. Bundan hareketle bugün ülkemizde aslında bilinmeyen çok sayıda pozitif vaka olduğunu iddia edenler oldu.

Dün bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi sayın Başçeri ile temas ettim. Bugün itibariyle sayın Büyükelçinin Ağrı Valiliğinden edindiği ve benimle paylaştığı bilgi şu şekildedir.

Kamuoyumuzun dikkatine:

“yüksek ateş nedeniyle Ağrı’da hastaneye götürülüp test yapılan öğrencilerin test sonuçları negatiftir. Öte yandan ihtiyaten bir öğrenciye ikinci kez test yapılması kararlaştırılmıştır”.

Bu ve benzeri konuları hafife almıyoruz ve yakından takip ediyoruz, temkinli ve denetleyen olun ama kaygılanmayın, içiniz rahat olsun.”