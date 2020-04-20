banner411
banner69
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
18 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
70 0
 
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
9 0
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
30 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
66 0
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
22 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
64 0
banner440

Öğrencilerin sonuçları negatif çıktı

banner27

KKTC’den dün uçakla Türkiye’ye gönderilen öğrenciler arasında 18 kişinin ateşi çıkması üzerine korona virüs testi yapıldı. Öğrencilerin test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı

Öğrencilerin sonuçları negatif çıktı

KKTC’den dün uçakla Türkiye’ye gönderilen öğrenciler arasında 18 kişinin ateşi çıkması üzerine korona virüs testi yapıldı. Öğrencilerin test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay şöyle dedi:

“Dün üç uçakla ülkemizden Türkiye’ye gönderilen ve orada karantina altına alınan öğrencilerden 18'inin ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere hastaneye götürüldükleri haberi basında yer almıştı. Bundan hareketle bugün ülkemizde aslında bilinmeyen çok sayıda pozitif vaka olduğunu iddia edenler oldu.

Dün bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi sayın Başçeri ile temas ettim. Bugün itibariyle sayın Büyükelçinin Ağrı Valiliğinden edindiği ve benimle paylaştığı bilgi şu şekildedir.

Kamuoyumuzun dikkatine:
“yüksek ateş nedeniyle Ağrı’da hastaneye götürülüp test yapılan öğrencilerin test sonuçları negatiftir. Öte yandan ihtiyaten bir öğrenciye ikinci kez test yapılması kararlaştırılmıştır”.

Bu ve benzeri konuları hafife almıyoruz ve yakından takip ediyoruz, temkinli ve denetleyen olun ama kaygılanmayın, içiniz rahat olsun.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.