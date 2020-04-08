Öğrencilerin istediği sadece hijyen ve temizlik

İngiltere'den akşamki uçakla gelip yurda yerleşen öğrnciler arasındaki Hasan Kobat, 'Derdimiz otel değil, temizlik, hijyen'

İngiltere’den beklenen uçak bu sabahın erken saatlerinde geldi, 168 kişi Güzelyurt’taki KVK yurtlarına yerleştirildi. Covid 19 salgını nedeniyle İngiltere’den dönmek isteyen çoğunluğu öğrenci Kıbrıslı Türkleri taşıyan uçak bu sabahın ilk saatlerinde Ercan'a indi. Yolcular otobüslerle Güzelyurt'taki yurtlara götürüldü.

Sosyal medyaya yine bazı yurt odalarıyla ilgili tartışmalar yansıdı. Bazı odaların temizlenmediği, odalarda kullanılmış birçok malzeme bulunduğu ileri sürüldü, fotoğraflar paylaşıldı. Bazı aileler de bu nedenle üzüntüsünü belirtti.

İngiltere'den akşamki uçakla gelip yurda yerleşen öğrenciler arasındaki Hasan Kobat, 'Derdimiz otel değil, temizlik, hijyen' vurgusu yaptı.

Kobat'ın aktardıkları şöyle:

Sosyal paylaşım hesabından canlı yayın yapan Hasan Kobat, "Derdimiz otel değil. Odalar hijyen koşullarından yoksun. 2 saat önce adamıza geldik uykusuzuz huzursuzuz. Sular soğuk, klimaların komutaları yok. Tek istediğimiz bu süreci daha insani koşullarda geçirmek. Ailelerimiz hayal kırıklığına uğradı. Hepsi birazdan buraya gelecek. Koridorlarda güvenlik var ve hiç biri iyi davranmıyor. Bizim derdimiz temizliktir, otel değildir."

https://www.facebook.com/hasan.kobat.3/videos/10221782856381362/