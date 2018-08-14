banner107
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
159 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
57 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
20 0
Sürücüler zor anlar yaşadı
Sürücüler zor anlar yaşadı
54 0
El emeği ürünler halka sunuluyor
El emeği ürünler halka sunuluyor
16 0
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
48 0
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
40 0
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
151 0
banner82
banner147

Öğrencilere kültür gezisi

banner27

Öğrencilere kültür gezisi
banner137

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında düzenlediği "Fotoğraf, Kolaj Teknikli Resim, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film Yarışmaları"nda derece alan ve derslerinde başarılı olan öğrencilere yönelik “Türkiye Kültür Gezisi”  önceki gün başladı.
Gezi, öğrencilerin ders kitaplarında öğrendikleri tarihi ve kültürel konulardaki bilgilerini,  yerinde görüp pekiştirmelerini amaçlıyor.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan görevli personelin de bulunduğu toplam 45 kişilik kafilenin katıldığı gezi, 19 Ağustos’a kadar sürecek.
Türkiye Kültür Gezisi programı çerçevesinde Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne ve İstanbul'un tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edilecek.
Türkiye Kültür Gezisi’ne katılan öğrenciler, 19 Ağustos Pazar akşamı KKTC’ye dönecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.