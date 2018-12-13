Öğrencilerden dayanışma örneği

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileri, LTB Paylaşım Mutfağı’na 25 kolilik bağışta bulundu

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı’na 25 kolilik bağış yaptı.

Okulda düzenlenen grup çalışması ile bu yıl 10-IGCSE-Fen-A sınıfı koordinasyonu ile 25 kolilik bağış toplandı ve toplanan malzemeler LTB Paylaşım Mutfağı’na ulaştırıldı.

Malzemeleri teslim alan LTB Paylaşım Mutfağı yetkilileri, geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl da 2.kez Mutfağa katkı yaparak paylaşımı artıran öğrencilere, organize eden tarih öğretmeni Hülya Tek, Onur Kurulu Başkanı Seyide Çelebi ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Sorumlu Müdür Muavini Ertan Dolu' ya teşekkür etti.