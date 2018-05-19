Öğrenciler yine sınıf bulamayacak

Artan öğrenci sayısı nedeniyle yaşanan okul eksikliğine dikkat çeken KTÖS, Girne’de yeni okul için proje hazırlanmadığı için yeni eğitim yılı başlangıcında öğrencilerin eğitim alacak okul ve sınıf bulamayacağını belirtti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 23 Nisan İlkokulu Müdürü Osman Fırat ve bölge ilkokullarının müdürleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyerek, artan öğrenci sayısı nedeniyle yaşanan okul eksikliğine dikkat çekti.

Toplantıda, Girne bölgesinde artan nüfus dolayısıyla okul ve sınıfların yetersiz kaldığı belirtilerek, yeni okul için plan veya proje hazırlanmadığı için, yeni eğitim yılı başlangıcında öğrencilerin eğitim alacak okul ve sınıf bulamayacağı kaydedildi.

Basın toplantısında KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Eğitim Sekreter Yardımcısı Süleyman Gelener, 23 Nisan İlkokulu Müdürü Osman Fırat, Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Sonay Özgünan konuşma yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Girne’de bu eğitim yılı başında öğrencilerin sınıfsız kaldığını anımsatarak, tedbir alınmaması halinde eylül ayında okulların açılmasıyla aynı sorunun yaşanacağını belirtti. Bu konuda somut adım atılmadığını dile getiren Elcil, gelecek eğitim yılında yine eylemler ve grevler olmaması, öğrencilerin eğitim alabilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Başbakan Tufan Erhürman’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “eğitim bitmiş, tükenmiştir” dediğini söyleyen Elcil, sendikaların eğitimin daha iyi bir noktaya taşınması için ellerinden geleni ve gereken uyarıları sürekli yaptığını, taleplerini ilettiğini kaydetti.

“Ülkenin talimatla yönetildiğini, gericilik ve yobazlığın yaşandığını” savunan Elcil, öğretmenlerin bunlar karşında tek amacının daha demokratik, eşit, bilimsel bir eğitim verilmesi olduğunu söyledi.

GELENER

KTÖS Eğitim Sekreter Yardımcısı Süleyman Gelener, basın bildirisini okuyarak, “adanın kuzeyine sistematik nüfus aktarılmasının başta eğitim olmak üzere hayatın tüm alanlarında yapılması gereken planlamayı işlevsiz kıldığını, günlük yaşamı kaosa dönüştürdüğünü” ileri sürdü.

Girne’de 2017-18 öğretim yılı başında 83 öğrencinin yer yokluğu nedeniyle okullara alınamadığını, bu öğrencilerin geçici tedbirlerle okullar açıldıktan üç ay sonra eğitim alabildiğini hatırlatan Gelener, değişen hükümetle birlikte yeni okul arayışının başarısızlıkla sonuçlandığını savundu.

Gelener, bir yıla yakın bir süre geçmesine ve yapılan eylemlere rağmen somut adım atılmadığını söyleyerek, “Hükümetin aldığı önlemler yetersiz, yeni öğretim yılı başında çocuklarımız okulsuz kalacaklardır” dedi.

Açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı başta olmak üzere hükümete öneriler de sunuldu.

Öneriler arasında; ülkeye çalışma izni ile gelenlerin ailelerini getirmeleri halinde işverenlerine eğitim ve sağlıkla ilgili vergilendirme getirilmesi, Girne merkezde anaokul, ilkokul, ortaokul ihtiyacına yönelik arazi, proje ve inşa için tedbirler alınması, kaçak işçiliğin önüne geçilmesi, okulların maksimum kapasitesinin belirlenip kota konması, öğretmen kadrolarının arıtılmasına yönelik yasal düzenleme yapılması bulunuyor.

Gelener, önümüzdeki akademik yılın başına kadar tedbir alınmaması halinde “Çocuklar Okulsuz Kalmasın İnisiyatifi” ile birlikte grev dahil her türlü eylem yapmaktan kaçınmayacaklarını da kaydetti