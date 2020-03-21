Öğrenciler Riverside Otel'e yerleştilrilecek

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında okuyan öğrencilerimiz ülkemize dönmek için devlet tarafından düzenlenen charter ucuşla ülkeye döndüler.

Dikmen'deki Özok Öğrenci Yurdu'na getirilen öğrenciler odalarına yerleşmek için ayrıldıkları zaman oda koşullarının kötü olması nedeniyle yetkililerle temasa geçerek burada kalmak istememelerin in bildirmeleri üzerine yapılan temaslar sonucunda Riverside Otel'e yerleştirilmek üzere otobüslere bindirildiler.

Yaklaşık 160 öğrencinin olduğu kafile Riverside Otel'e yerleştirilmek üzere yola çıktılar.

Bu arada öğrenciler LTB tarafından simit ve pohaça dağıtılarak karınlarının doyurulması çalışıldı.