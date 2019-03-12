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Öğrenciler ölümden döndü

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Güpegündüz aşırı alkol alıp direksiyon başına geçen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki öğrenci Mustafa Uzakgiden, Ankara plakalı aracıyla Alayköy çemberinde kaza yaptı. Kazada beş kişi yaralandı

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Öğrenciler ölümden döndü
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Murat ASLAN

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Alayköy-Ağıllar kavşağında dün öğleden sonra alkollü sürüş ve aşırı sürat nedeniyle yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 raddelerinde meydana geldi.

Güpegündüz aşırı alkol alıp (%129 mlg) direksiyon başına geçen Lefkoşa'da sakin 22 yaşındaki öğrenci Mustafa Uzakgiden, yönetimindeki 06 ED 625 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrederken Alayköy - Ağıllar çemberine süratli ve dikkatsizce giriş yaptı ve önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çembere giriş yapmakta olan 39 yaşındaki Musa Şimşek yönetimindeki PG 258 plakalı kamyonet araca arkadan çarptı.

Hızını alamayan 06 ED 625 plakalı araç, yol içerisinde kontrolsüz bir şekilde savrularak çember içerisinde bulunan bordür taşlarına da vurdu.

Kaza sonucu yaralanan 06 ED 625 plakalı araç sürücüsü Mustafa Uzakgiden ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa'da sakin 22 yaşındaki Eren Doğan, 21 yaşındaki Sevingül Ece Yılmaz  ve  19 yaşındaki Mustafa Ateşer ile PG 258 plakalı araç sürücüsü Musa Şimşek, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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