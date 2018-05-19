Öğrenciler, işaret diliyle tanıştı

YDÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretmen adaylarına yönelik işaret dili semineri düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretmen adaylarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla “İşaret Dili” semineri düzenlendi.

Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında görevli Uz. Dervişe Amca Toklu’nun koordinatörlüğünde düzenlenen seminerin, İşaret Dili Eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan tarafından verildiği belirtildi.

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici seminerde yaptığı konuşmada, çevremizde işitme engellilerin sayısının dikkat çekici düzeyde olduğunu vurgulayarak, işitme engelli insanların zekâ sorununun olmadığı gerçeğini de dile getirdi.