banner107
Chevrolet Camaro 6. nesli yollarda
Chevrolet Camaro 6. nesli yollarda
16 0
Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü
Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı düştü
115 0
40 0
Değirmenlik için sürpriz aday
Değirmenlik için sürpriz aday
159 0
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu
310 0
"Sağlık merkezlerini güçlendirmek için çalışacağız"
12 0
Süpersin Halk Evi
Süpersin Halk Evi
338 0
Mağusa ligde kaldı
Mağusa ligde kaldı
264 0
banner82
banner147

Öğrenciler, işaret diliyle tanıştı

banner27

YDÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretmen adaylarına yönelik işaret dili semineri düzenlendi

Öğrenciler, işaret diliyle tanıştı
banner137

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretmen adaylarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla “İşaret Dili” semineri düzenlendi.

Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında görevli Uz. Dervişe Amca Toklu’nun koordinatörlüğünde düzenlenen seminerin, İşaret Dili Eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan tarafından verildiği belirtildi.

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici seminerde yaptığı konuşmada, çevremizde işitme engellilerin sayısının dikkat çekici düzeyde olduğunu vurgulayarak, işitme engelli insanların zekâ sorununun olmadığı gerçeğini de dile getirdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.