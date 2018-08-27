Öğrenciler için artık izin zorunluluğu

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkeye gelecek öğrenciler için artık öğrenci izninin zorunlu olacağını vurguladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, üniversite sektöründe öğrencilerin kayıt altına alınması noktasında adımlar atılacağını belirtti.

HK Ajans’a konuşan Baybars, ülkemizde öğrenim gören ve görecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin yeni muhaceret kuralları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, hem iş gücü, hem de öğrenci olarak ülkeye giriş çıkışların fazla olduğunu söyledi.

Adadaki nüfusun, yurttaş vatandaş nüfustan nerede ise fazla olduğunu söyleyen Baybars, dolayısıyla ülkeye giriş çıkışların denetiminin çok önemli olduğunu kaydetti.

Yıllardır şikayet edilen konulardan birisinin ülkedeki öğrencilerin kayıt altına alınması olduğuna işaret eden Baybars, “Biz de Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Polis Muhaceret Dairesi ile birlikte ortak bir çalışma yapıyoruz ve 30 Eylül 2018 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan bir sistem kuruyoruz” dedi.

Baybars, şu anda yazılımı bitmek üzere olan bu sistemle, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Polis Muhaceretin sistemlerinin bir birine entegre olacağını ve ülkeye yabancı statüdeki birisi öğrenci olarak geldiği zaman bu öğrencinin girişte kaydının yapılacağını, üniversitesine de kaydı yapıldığı zaman, hem Sağlık Bakanlığı’na sağlık kontrolüne gideceğini, hem de İçişleri Bakanlığı’na giderek öğrenci izni almak zorunda olacağını açıkladı.

Bugüne kadar öğrenci izninin yasalarda bulunmasına karşın öğrencilerin bundan muaf tutulduğunu da açıklayan Bakan Baybars, bu muafiyetin öğrenci niteliği taşımayan bir takım kişilerin ülkeye gelip öğrenci kaydı yaptırması ve sonrasında da ülkede kaçak olarak yaşamasını kolaylaştırdığını söyledi.

İçişleri Bakanı, kaçakla mücadele etmek adına kayıt altına almanın çok önemli olduğunu ve suç oranlarının da bununla beraber çok azalacağına inanç belirtti.

Baybars, sözkonusu entegre sistemle, artık ülkedeki öğrencileri hem izne bağlayacaklarını, hem de takiplerinin ( hangi okulda okudukları, yatay geçiş yapıp yapmadıkları, okulu dondurup dondurmadıkları, nerede kaldıkları, sağlık konusundaki gereklilikleri yapıp yapmadıkları) yapılabileceğini ve ülkede kayıt altına alınacakları bir sisteme kavuşulacağını açıkladı.

Kendileri için bunun önemli bir proje olduğunu ve Eylül ayı sonu itibarı ile hayata geçeceğini anlatan Bakan Baybars, ülkedeki öğrencilerin yasalar çerçevesinde part time olarak çalışabileceklerini de anımsattı.

Baybars, bu sistemle ülkede tam olarak kaç öğrenci bulunduğunun da saptanabileceğini söyledi.