Öğrenciler eski kitaplarını satıyor

Üst sınıfa geçen bazı öğrencilerin, geçmiş yılın kitaplarını bir alt sınıf öğrencilere para karşılığı sattığı iddia edildi

Döviz nedeniyle bazı okul kitapların ciddi şekilde pahalı olması yeni bir piyasa oluşturdu.

Haber Kıbrıs’a gelen şikayette üst sınıfa geçen bazı öğrencilerin, geçmiş yılın kitaplarını bir alt sınıf öğrencilere para karşılığı sattığı iddia edildi

Özellikle İngilizce kitaplarının geçmiş yıla göre yüzde 80 fiyat artışı hem velileri hem de öğrencileri zora sokuyor. Bu kitapların yenisini alamayan bazı öğrenciler ise ikinci el kitaplara yönelmek durumunda kalıyor.

Bu da bazı okullarda yeni bir piyasa oluşmasına neden oldu. Kitapların 80-100 lira arası çocukların kendi aralarında satıldığı kaydediliyor.