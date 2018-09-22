banner107
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
23 0
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
12 0
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
44 0
400 sürüngenle birlikte yaşıyor
400 sürüngenle birlikte yaşıyor
98 0
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
283 0
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
17 0
En acayip Türk batıl inançları
En acayip Türk batıl inançları
73 0
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
174 0
banner82
banner147

Öğrenciler eski kitaplarını satıyor

banner27

Üst sınıfa geçen bazı öğrencilerin, geçmiş yılın kitaplarını bir alt sınıf öğrencilere para karşılığı sattığı iddia edildi

Öğrenciler eski kitaplarını satıyor
banner192

 

Döviz nedeniyle bazı okul kitapların ciddi şekilde pahalı olması yeni bir piyasa oluşturdu.

Haber Kıbrıs’a gelen şikayette üst sınıfa geçen bazı öğrencilerin, geçmiş yılın kitaplarını bir alt sınıf öğrencilere para karşılığı sattığı iddia edildi

Özellikle İngilizce kitaplarının geçmiş yıla göre yüzde 80 fiyat artışı hem velileri hem de öğrencileri zora sokuyor. Bu kitapların yenisini alamayan bazı öğrenciler ise ikinci el kitaplara yönelmek durumunda kalıyor.

Bu da bazı okullarda yeni bir piyasa oluşmasına neden oldu. Kitapların 80-100 lira arası çocukların kendi aralarında satıldığı kaydediliyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.