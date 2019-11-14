Öğrenciler cumhuriyet için yürüdü

Lefkoşa’da iki bine yakın öğrenci 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı için yürüdü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bu yıl ilk kez düzenlediği “Cumhuriyet Korteji”ne Lefkoşa bölgesindeki okullardan ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Öğrencilere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık bürokratları da eşlik etti.

Yaklaşık 2 bin öğrenci marşlar, şarkılar, KKTC ve TC bayrakları eşliğinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan İnönü Meydanı’na yürüdü. Vatandaşlar da öğrencilere evlerinden, dükkanlarından ve yol kenarlarından alkışlarla destek verdi.

İnönü Meydanı’nda öğrencilere seslenen Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Daha iyi bir ülke daha iyi bir eğitim, ulaşım ve sağlık hizmetleri hakettiğinizi biliyoruz. Göreve gelen tüm yöneticiler layık olduğunuz hizmetleri sağlamak için gayret gösteriyor. Günlük meselelerle devletimize karşı olumsuz görüşlerin yükselmesine izin vermemeliyiz. Buna izin vermek yok olmak demektir” dedi.



AKINCI ÇİFTİ SARAYDAN GEÇEN ÖĞRENCİLERİ SELAMLADI

Cumhuriyet Korteji için öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı önünden hareket etti, Cumhuriyet Meclisi’nin önünden, Cumhurbaşkanlığı’nın içinden geçerek İnönü Meydanı’na ulaştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, saraydan geçen öğrencileri selamladı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK)Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüş sonrası İnönü Meydanı’nda etkinlik düzenlendi, şiirler okundu, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Halk Dansları ekibi gösteri sundu. Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve öğrenciler Dr. Fazıl Küçük anıtına çelenk de koydu.

ÇAVUŞOĞLU

İnönü Meydanı’nda çocuklara seslenen Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının zorluklara, acılara ve kayıplara rağmen ortaya koyduğu varoluş mücadelesinin unutulamayacağını kaydetti, 15 Kasım’ı onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

“36 YAŞINDA GENÇ BİR DELİKANLI…”

KKTC’yi “36 yaşında genç bir delikanlı” diye niteleyen Eğitim Bakanı,“KKTC sadece bir devlet değil, Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesiyle çelikleşen iradenin en yüce sembolüdür” şeklinde konuştu.

Kıbrıs konusunda Kıbrıslı Türklerin her seferinde iyi niyetli ve yapıcı tutum sergilediğini ancak Rum tarafının uzlaşmaz tavrı ve uluslararası kamuoyunun görmezden gelişiyle karşılaştığını belirten Nazım Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi varlığıuluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçektir” vurgusunda bulundu.

“SAVAŞIN DEĞİL, BARIŞ İÇİNDE HİZMET VERMENİN PEŞİNDEYİZ”

Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türklerin maruz bırakıldığı olumsuzluklara rağmen demokratik geleneklerini sağlam temellere oturttuğunu, kurum ve kuruluşlarıyla sosyal ve ekonomik alanda büyümeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu, “Bizler dünyayla ve komşularımızla savaş etmenin peşinde değil, barış içinde hizmet vermenin peşindeyiz. Devlet ve eğitim politikamız barış duygularıyla yoğurulmuştur” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI DAHA İYİ BİR ÜLKE, EĞİTİM, ULAŞIM VE SAĞLIK HİZMETİNİ HAK EDİYOR, GÖREVE GELENLER BUNUN İÇİN GAYRET GÖSTERİYOR”

Kıbrıslı Türklerin daha iyi bir ülke, daha iyi bir eğitim, ulaşım ve sağlık hizmetini hak ettiğini vurgulayan Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, göreve gelen tüm yöneticilerin bu doğrultuda hizmet vermek için gayret gösterdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Ekonomik yapımızın, konjonktür ile ilgili zorlukların bizleri hedeflerimizin gerisinde bıraktığını farkındayız. Her şey doğru yorumlanmalı. Doğru hedefe gitme noktasında kararlılığımız ortaktır. Kıbrıs Türkünün bu hedeflere en kısa sürede ulaşacağında eminim” şeklinde konuştu.



“YAŞANANLAR UNUTULMAMALI”

Devlete inançla sahip çıkmanın, birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemine de işaret eden Çavuşoğlu, özellikle 1963-1974 yılları arasında verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Eğitim Bakanı, “Günlük meselelerle devletimize karşı olumsuz görüşlerin yükselmesine izin vermemeliyiz. Buna izin vermek yok olmak demektir” şeklinde konuştu.

“TARİHİMİZİN HİÇBİR DÖNEMİNDE İNANÇLARIMIZDAN VAZGEÇMEDİK”

Kıbrıslı Türklerin inanç değerlerinin yüksek olduğunu da dile getiren Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Tarihimizin hiçbir döneminde inançlarımızdan vazgeçmedik. İnançlarımızdan vazgeçebilecek bir ırktan gelmiş olsaydık 450 senedir bu topraklarda Türklüğü yaşatamazdık. Atalarımızdan aldığımız emaneti siz gençlerimize devretmekle mükellefiz” dedi.

AKSAYGIN

Öte yandan Osman Örek Meslek Lisesi Edebiyat öğretmenlerinden Özge Eliz Aksaygın da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Aksaygın, Kıbrıs Türk halkının hür iradesiyle kendi geleceğini belirleme hakkından ödün vermeyeceğini, zorlu ama onurlu mücadelesini sürdüreceğini kanıtladığını, KKTC’nin ilanıyla tarihi mücadelesini taçlandırdığını söyledi.

Özge Eliz Aksaygın, “KKTC, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, hürriyetine ve hukukuna sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir” dedi.