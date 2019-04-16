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Öğrenciler, Akıncı çiftini fotoğrafladı

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Atatürk Meslek Lisesi Grafik-Fotoğraf ve Matbaacılık Bölümü 11. sınıf öğrencileri Yükselen Deniz, Alara Ak ile Çağdaş Çarık, Cumhurbaşkanlığı’nda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın fotoğraflarını çekti.

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Öğrenciler, Akıncı çiftini fotoğrafladı
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Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’nün uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi kapsamında gerçekleşen fotoğraf çekiminde sergilemeye değer bulunan fotoğraflar, 7 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek fotoğraf sergisinde izleyiciyle buluşacak.


 

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