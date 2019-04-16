Öğrenciler, Akıncı çiftini fotoğrafladı

Atatürk Meslek Lisesi Grafik-Fotoğraf ve Matbaacılık Bölümü 11. sınıf öğrencileri Yükselen Deniz, Alara Ak ile Çağdaş Çarık, Cumhurbaşkanlığı’nda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın fotoğraflarını çekti.



Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’nün uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi kapsamında gerçekleşen fotoğraf çekiminde sergilemeye değer bulunan fotoğraflar, 7 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek fotoğraf sergisinde izleyiciyle buluşacak.

