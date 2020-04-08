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Öğrenciler ailelerine kavuştu

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İngiltere’den adaya gelir gelmez River Side, Palm Beach Otel ile Güneş Residance’da gözetim altında tutulan 300 öğrenci, 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından dün evlerine gönderildi

Öğrenciler ailelerine kavuştu

İngiltere’den gelen ve corona virüs riskine karşı River Side, Palm Beach Otel ile Güneş Residance’da gözetim altında tutulan 300 kadar öğrenci dün evlerine gönderildi.
İngiltere’den 21 Mart’ta, 2 charter uçak seferiyle KKTC’ye getirilen öğrenciler ve birkaç aile, 3 ayrı merkeze yerleştirilmiş, 14 günlük karantina sürelerinin ardından yapılan testler neticesinde corona virüs tespit edilen 3 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı.
Temaslı takip çalışmaları çerçevesinde testlerin sürmesi nedeniyle 2 gün daha gözetim altında tutulan öğrencilerin yinelenen bazı testlerinin de negatif çıkması üzerine dün aileleri tarafından aranabilecekleri duyuruldu.
Öğrenciler, saat 10.00’dan itibaren, kendilerine verilen saatlerde gruplar halinde otelden ayrılarak evlerine gönderildi.

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