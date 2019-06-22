“Öğrenci varlığı KKTC'ye çağ atlatabilir”

TC Büyükelçisi Başçeri vurguladı: “Ülkede okuyan öğrencilerin, bilişim ve inovasyon adasında bir şeyler yapabilmesi için, mezun olduktan sonra yabancı yatırımcı olarak addedilmeden, yerel insanlar olarak muamele görmesi gerekir”

III. KKTC Kobi Zirvesi’nde konuşan TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC’deki çalışmaların, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın “KKTC’deki yatırım ve iş yapma ortamındaki sorunları analitik yöntemle nasıl araştırırız” çalışmasıyla ortaya çıktığına değinerek, konu hakkındaki rapordan hatırlatmalarda bulundu.

Başçeri raporda, “KKTC’de geleneksel faaliyetlerin teşvik eden mevcut sistemin firmaların performanslarına dayalı yenilikçi faaliyetlerin ekonomi içindeki ağırlığını arttıran bir sistemle değiştirilmesi şarttır” gözlemi yanında, “KKTC’deki yatırım ve iş yapma ortamının 21. yüzyıl şartlarına getirilmesi durumunda girişimciliğin ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi yeni büyüme lokomotifleri ortaya çıkarabilecektir” tespiti bulunduğuna işaret etti.

Bu tespitlerden esinlenerek, 2010’lu yılların başından itibaren TC’nin politikasının KKTC’ye aktarılan kaynağın azaltılmadan, niteliğinin bütçe açığına katkıdan, altyapı ve reel sektör harcamalarına kaydırılması olduğuna işaret eden Başçeri, 2011’den bu yana her yıl KKTC bakanlıklarının gözetiminde tarım, turizm, sanayi sektörlerinde kısmi hibe destek programlarının yürütüldüğünü ve yürütülmeye devam ettiğini aktardı.

Bu programlar kapsamında bankalar aracılığıyla 10 bine yaklaşan işletmeye 1 milyar TL’nin üzerinde kredi vermesinin sağlandığına işaret eden Başçeri, genç girişimcilerin yeni iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla 2016’da KKTC Genç Girişimcilik Projesi’nin ilkinin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Başçeri, 100’ün üzerinde girişimcinin projesinin desteklenerek, 12 milyona yakın kaynak aktarıldığını kaydetti.

Bu sene gerçekleştirilen zirvenin önemine de işaret eden Başçeri, raporda bulunan başka bir tespite dikkat çekti.

Başçeri, raporda “üniversitelerin varlığının eğitim kalitesini arttıracak adımların atılması durumunda bölge ülkelerdeki en parlak beyinleri çekebilmek için bir fırsat sunulması avantajdır” denildiğine dikkat çekerek, KKTC’nin nüfusuna oranla çok sayıda öğrencinin üniversite eğitimi için adada olduğunu vurguladı.

Bu varlığın inovasyon ve bilişimde kullanılmasının önemini vurgulayan Başçeri, bu durumun KKTC’ye çağ atlattırabileceğini kaydetti.

Büyükelçi Başçeri, ülkede okuyan öğrencilerin, bölge ülkelerinin en akıllı beyinlerinin, bilişim ve inovasyon adasında bir şeyler yapabilmesi için, mezun olduktan sonra yabancı yatırımcı olarak addedilmeden, yerel insanlar olarak muamele görmesi gerektiğini düşüncesini dile getirdi.