Oğlunun acısına 7 ay dayanabildi

Ciklos’ta geçtiğimiz yıl sele kapılarak uçuruma yuvarlanan arabadaki dört gençten biri olan Tolga Bekçi’nin babası Mehmet Bekçi hayatını kaybetti

Lefkoşa-Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde geçtiğimiz yıl sele kapılarak uçuruma yuvarlanan arabadaki 4 gençten biri olan Tolga Bekçi’nin babası Mehmet Bekçi geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Mehmet Bekçi dün son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun ölümünün ardından rahatsızlaşan ve yaklaşık 7 ay kanser tedavisi gören Mehmet Bekçi 4 çocuk babasıydı.

Bekçi’nin ölümü ailesinde büyük üzüntü yaratırken babanın son dileği oğlunun yanına defnedilmekti. Talihsiz baba Mehmet Bekçi, Dikmen köy mezarlığında oğlunun yanına defnedildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl ülkeyi etkisi altına alan kötü hava şartları 4 cana mal olmuştu. Girne-Lefkoşa anayolunda yaşanan yoğun yağış sonrası, Ciklos bölgesi mevkiinde anayol üzerinde yükselen yağmur sularına kapılan bir araç yolun dışına çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı. Ciklos bölgesinde 5 Aralık tarihinde sel sularına kapılarak uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 21 yaşındaki Tolga Bekçi, 23 yaşındaki Ahmet Kılıç, 18 yaşındaki Gaye Soyutok ve 18 yaşındaki Günay Kandaz hayatını kaybetmişti. PGM Özel Hareket Müdürlüğü ekipleri, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi, Adli Şube ekipleri, Girne İtfaiye Şubesi ekipleri, Girne Belediyesi ekipleri ve Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı Özel Görev Kuvveti ekipleri ile Havacılık Birlik Komutanlığı ekipleri, günlerce karadan ve havadan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmüş, hayatını kaybeden bazı gençlerin cesetlerine ve araca yoğun uğraşlar sonucu ulaşılmıştı.