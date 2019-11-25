Ofisi olmayan seyyar muhtar

Güzelyurt Belediyesi sınırları içinde bulunan Aşağı Bostancı köyünün çalışkan muhtarı Fırat Arkın, yıllardır köylerinde bir muhtarlık binası olmadığı için seyyar muhtarlık yaptığını ayrıca başta Atatürk Büstü olmak üzere birçok eksiklikleri olduğunu kaydetti

Niyazi Ergülen

Güzelyurt ilçesi Aşağı Bostancı köy muhtarı Fırat Arkın seçilmesine rağmen köyde Muhtarlık Binası olmadığı için seyyar muhtarlık yapmakta.

Bölgedeki kültürel ve sportif etkinliklere aktif şekilde katılan Aşağı Bostancı köy muhtarı Arkın, geçtiğimiz Pazar günü oynanan B.Bağcıl- Yalova karşılaşması öncesi futbolculara hakemlere dostluk simgesi karanfile dağıtmıştı.

Aşağı Bostancı halkı tarafından çalışkanlığı ile bilinen, sevilip takdir edilen genç Muhtar Fırat Arkın “Köyümüzde yer tespiti olmasına rağmen koca köyde Atatürk büstünün olmaması başta köy muhtarı olarak Aşağı Bostancı halkı tarafından hüzünle karşılanıyor” dedi.

Aşağı Bostancı genç muhtarı Fırat Arkın ve Güzelyurt Belediyesi Meclis üyesi Osman Kasapoğlu gazetemize yaptığı açıklamada köylerinde olmayan ve olmasını istediği eksiklileri anlattı. Arkın, uzun yıllardır muhtarlık binasının olmadığını seyyar muhtarlık yaptığını, ayrıca spor aletlerinin olmadığını söyleyerek yeşil alanın çok az olduğunu kaydetti. En önemlisinin çocuk parkının aletlerinin yetersiz hemen hemen olmadığını vurgulayan Muhtar Arkın, muhtarlık olarak yaptıkları girişimlerden sonuç alamadığından dert yandı.

Ayrıca yeri hazır olan halkın özlemini çektiği Atatürk büstünün olmadığını belirten Arkın, Belediyenin Aşağı Bostancı’daki şubesinin yanında yıllar önce Atatürk büstü için tahsis edilen yere hala Atatürk büstü konmadığını açıkladı.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş'ın da Atatürk ün sağına soluna konacak projeleri olduğunu belirten Arkın, bunun için çalışacaklarını söyledi.

Öte yandan Belediye Meclis üyesi Osman Kasapoğlu, Muhtarımızı desteklediğini zaman zaman Belediye Meclisi’nde gündeme getirdiğini açıklayarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.