ODTÜ'lü öğretim görevlisinden Gönyeli ve Lefkoşa için risk haritası

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğretim görevlisi Yrd. Doç Dr. Bertuğ Akıntuğ, Lefkoşa ve Gönyeli'yi taşkınlardan korumak için ODTÜ - Kuzey Kıbrıs olarak yaptıkları doktora çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşarak Gönyeli ve Lefkoşa'da sel riski olan bölgelerdeki vatandaşlarımıza uyarılarda bulundu.

İşte Bertuğ akıntuğ'un paylaşımı:

Kuzey Kıbrıs bir kez daha şiddetli yağışlara yenik düştü. Özellikle Lefkoşa ve Gönyeli'yi taşkınlardan korumak için ODTÜ - Kuzey Kıbrıs olarak bir doktora çalışması yaptık ve Hasan Zaifoğlu yaptığı bu tez çalışmasında Girne Dağlarına günde 215 mm (kg/m2) yağış düşmesi durumunda Gönyeli ve Lefkoşa'da meydana gelecek taşkın haritasını belirledi. Üniversite olarak bu çalışmayı bir sosyal sorumluluk bilinciyle devlet yetkilileriyle paylaştık. Kısa, orta ve uzun vadeli yapılması gerekenleri anlattık. Kısa vadede aşağıda verdiğimiz taşkın alanlarında yaşayan kişilerin taşkına hazırlıklı olmasını (kum torbalarıyla suyun evlerine girmesinin engellenmesi, değerli eşyalarının korunması, arabalarını güvenli bir alana park etmeleri gibi), orta vadede ise Kanlıköy barajının üst kısmına yeni bir baraj yapılmasını, Gönyeli göletinin derinleştirilmesini, ve derenin bazı bölgelerinin betonlaştırılmasını önerdik. Lütfen Gönyeli-Lefkoşa taşkın risk haritalarına bakarak evinizin taşkın riski altında olup olmadığını kontrol edin ve bunları sevdiklerinizle paylaşın. Eğer resmin çözünürlüğü yeterli değilse bertug@metu.edu.tr adresine email atarsanız size resimleri email atabilirim.