Objetktifimizden yansıyanlar

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, ikinci devre hazırları sırasında antrenmanlarda futbolcuların performanslarını tek tek kendisi not alarak, değerlendirmelerini yapıyor

Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır, teknik direktör Ahmet Dedekorkut ve eski hakemlerden Alper Aligüllü, selfi çekerek bulundukları anı ölümsüzleştirdiler

Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Ender Meta’nın ikiz kızları Hayal ile Gece, anneleri ile birlikte her zamanki gibi Hamitköy maçında da tribündeydiler

Hamitköy’ün minik taraftarlarından Baran Dağaşaner takımını Mağusa deplasmanında da yalnız bırakmazken, babası Metin Dağaşaner ile birlikte takımına destek verdi

Çetinkaya U 17 futbol takımı yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşarken, tüm futbolcular maçtan sonra doyasıya sevinç yaşadılar

Yenicami ve Göçmenköy kulüplerinin Nicosia Finans sponsorluğunda gerçekleştirdikleri piyango çekişilende, Noter Enver Sedat Simavi ile Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, Göçmenköy’ün ligdeki durumu hakkında sohbet ettiler