Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş, Erhürman’ın folklör festivalindeki dansını eleştirenlere yanıt verdi

Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erhürman’ın folklör festivalindeki dansını eleştirenlere yanıt verdi.

Düğünlerine çekilmiş, dans ettikleri ana ait bir fotoğrafı paylaşan Nilden Bektaş, “O , hep sevdi ülkesinin oyununu,kültürünü..insanlarını da çok sevdiği gibi…” dedi.

Nilden Bektaş’ın açıklaması şöyle: “Üzerinden beş gün geçmiş, hala daha konuşuluyor o güzelim folklorü!Beğenmeyenlere saygı elbette baki ama binlerce insanın yüreğini ısıtmış o bir buçuk dakikanın yarattığı sıcaklığa son vermek için çabalayan kalemlere sadece üzülerek gülümsüyorum.. Gülümsüyorum ve testi oyunumuzdaki o muhteşem oyunu geliyor aklıma:) Evet şimdi değil; O , hep sevdi ülkesinin oyununu,kültürünü..insanlarını da çok sevdiği gibi.”