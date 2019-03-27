banner255
“Maaşlar ödenmeyebilir”
“Maaşlar ödenmeyebilir”
24 0
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
39 0
 
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
10 0
11 0
Limassol’da başarıya koştular
Limassol’da başarıya koştular
21 0
68 0
Garga inadı
Garga inadı
47 0
banner82

“O hep sevdi ülkesinin oyununu”

banner27

Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş, Erhürman’ın folklör festivalindeki dansını eleştirenlere yanıt verdi

banner262
“O hep sevdi ülkesinin oyununu”
banner267

Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erhürman’ın folklör festivalindeki dansını eleştirenlere yanıt verdi.

Düğünlerine çekilmiş, dans ettikleri ana ait bir fotoğrafı paylaşan Nilden Bektaş, “O , hep sevdi ülkesinin oyununu,kültürünü..insanlarını da çok sevdiği gibi…” dedi.

Nilden Bektaş’ın açıklaması şöyle: “Üzerinden beş gün geçmiş, hala daha konuşuluyor o güzelim folklorü!Beğenmeyenlere saygı elbette baki ama binlerce insanın yüreğini ısıtmış o bir buçuk dakikanın yarattığı sıcaklığa son vermek için çabalayan kalemlere sadece üzülerek gülümsüyorum.. Gülümsüyorum ve testi oyunumuzdaki o muhteşem oyunu geliyor aklıma:) Evet şimdi değil; O , hep sevdi ülkesinin oyununu,kültürünü..insanlarını da çok sevdiği gibi.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.