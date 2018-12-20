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O artık bir melek

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O artık bir melek
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Lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir lösemi tedavi gören minik Tuğsan’a aranan ilik bulunamadığını için hayatını kaybetti. Tuğsan Yazıcı, uzun yıllardır kan kanseri ile mücadele ediyordu.     

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