“Nüfusun 3-4 katı turist ağırlıyoruz”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın hedef pazarlarından tur operatörlerinin, turizm acentelerinin, konaklama tesislerinin, sağlık kuruluşlarının, havayollarının ve turizm endüstrisinin diğer paydaşlarının bir araya geldiği Antalya Turizm Fuarı’na katıldı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın hedef pazarlarından tur operatörlerinin, turizm acentelerinin, konaklama tesislerinin, sağlık kuruluşlarının, havayollarının ve turizm endüstrisinin diğer paydaşlarının bir araya geldiği Antalya Turizm Fuarı’na katıldı.

Konsey’den yapılan açıklamaya göre; Antalya Turizm Fuarı’na KITSAB ve KITOB yetkilileri ile birlikte KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel başkanlığında katılan Konsey Başkan Dr. Ahmet Savaşan’ın, KKTC’yi temsilen fuarın work shop organizasyon komitesi üyeliği görevini üstlendiğine yer verildi.

6 bin 700 turizm profesyonelini ağırlayan fuarın Kuzey Kıbrıs için önemli işbirliği fırsatları doğurduğunu belirten Ahmet Savaşan, gerçekleştirilen workshoplarda sağlık turizmi başta olmak üzere turizm teknolojileri, online platformlar, turizmde insan kaynakları, satış ve pazarlama, dijital çağda acente ve tur operatörlerinin yeri, medya gibi 14 ana temanın tartışıldığına dikkat çekti.

“Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Turizmi olanakları” konusunda yaptığı sunumda Kuzey Kıbrıs’ın turizm ve yüksek öğrenim alanlarında nüfusunun 3-4 katı turist ağırlama başarısını gösteren bir ada devleti olduğuna dikkat çeken Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, ülkenin tatil, sağlık, spor, kongre, inanç, eko gibi pek çok alanda yarattığı seçeneklerle günümüz turistlerine alternatif ve kıymetli bir turizm destinasyonu sunduğuna vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1983’de kurulan, 370 bin kişilik nüfusu ile genç bir devlet olmasına karşın, 20 üniversitesinde yüksek standartta verilen eğitim sayesinde 100’den fazla ülkeden, 102 binden fazla öğrenci tarafından tercih edildiğine dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, “Kuzey Kıbrıs eğitim turistleri ile birlikte 1 milyon 2 yüz binden çok turisti ülkesinde ağırlamayı başaran, nitelikli bir turizm destinasyonudur” ifadelerini kullandı.

İçinde yaşadığımız tüketim ve teknoloji çağının baş döndürücü bir hıza ulaşması ve dünyadaki kaynakların hızla tüketilmesinden ötürü meydana gelen felaketlerin, insanoğlunu biraz daha yavaş ve sindirerek yaşamaya, daha anlamlı ve doyurucu deneyimler aramaya yönelttiğine dikkat çeken Savaşan, günümüz turistlerinin daha bilinçli gezginlere dönüştüğünün altını çizdi.

Çağımızda git gide bireysel deneyim yaşamayı talep eden, yerel halk ile daha çok paylaşımda bulunmak isteyen ve bunları da yaparken sağlığını korumak ve geliştirmek arzusunda olan yeni turist profilinin isteklerini dikkate alan Kuzey Kıbrıs’ın her geçen gün nitelikli turistler tarafından daha fazla tercih edildiğine işaret eden Savaşan, “KKTC hükümeti turizmin devlet politikası olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için gerekli adımları sektörü ile birlikte atmaya ve bu gün dış ticaret açığını kapatma noktasına ulaşan turizm gelirlerini de kısa sürede iki katına çıkarmaya kararlıdır” şeklinde konuştu.