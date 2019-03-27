Nüfus 374 bin 299

İçişleri Bakanı Baybars, ülkedeki KKTC yurttaşlarının sayısının bugün itibarıyla 252 bin 497, geçerli izinlilerin 121 bin 802, toplam rakamın da 374 bin 299 olduğunu açıkladı. Baybars, öğrenci izni ile ülkede toplam 59 bin 482 kişinin bulunduğunu da vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün güncel konuşmalar yapıldı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkedeki KKTC yurttaşlarının sayısının bugün itibarıyla 252 bin 497, geçerli izinlilerin 121 bin 802, toplam rakamın 374 bin 299 olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfus konuşulurken, içeriğin bilinmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ülkede nüfus sayımından önce kayıtlılığı sağlamanın çok önemli olduğunu dile getiren Baybars, ülkede yaşayan öğrencileri kayıt altına almayı kimsenin düşünmediğini, öğrencilerin muhaceret kaydı alınmadığını, dörtlü koalisyon hükümeti döneminde bu düzenlemenin yapıldığını söyledi.

Baybars, vatandaşlık konusunda sicili kötü olanların bu konudan bahsetmesinin “komik olduğunu” söyledi.

Geçmiş dönemlerde hükümetler ve yerel yönetimlerin adrese dayalı veri tutmamasını eleştiren Baybars, bu ülkede doğan ve yurttaş olmayanlara, Rum ve Maronitlere KKTC kimlik kartı numarası verildiğini, bunları düzenlediklerini belirtti.

Nüfus konusunda İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi verileri ile ilgili bilgi veren Baybars, ülkedeki KKTC yurttaşlarının sayısının bugün itibarıyla 252 bin 497, geçerli izinlilerin 121 bin 802, toplam rakamın 374 bin 299 olduğunu kaydetti.

28 belediyede çalışma yapıldığını mekânsal adres kayıt sisteminin tamamlanmaya çalışıldığını dile getiren Baybars, bunun tamamlanmasıyla bu bilgilerin bakanlığa aktarılacağını hazırlanacak tüzükle adres ile kişi uyumlamasının yapılacağını ifade etti.

Bugüne kadar 7 bin küsur kırsal kesim arsası verildiğini, 4 binin altyapısının eksik olduğunu dil getiren Baybars, sosyal konut projelerinin görücüye çıkmadığını, titizlikle üzerinde durulduğunu kaydetti.

Öte yandan İçişleri Bakanı İçişleri Bakanlığı, “İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars nüfus hakkında ders niteliğinde bilgi verdi” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı:

“Nüfus üzerinden ülkede yapılan tartışmalara son verilmesi gerektiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC Cumhuriyet Meclisinde yaptığı konuşmasında, “her şeyden önce “nüfus” nedir bunun bilinmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki tanımlamayı hatırlattı. Bakan Baybars, “44 yıldır ülkede Nüfus politikası oluşturulamadığına işaret ederek bu konuda da hükümetin politikasının açık olduğunu ifade etti. 2011 yılında yapılan nüfus sayımının o günkü fotoğrafı çektiğini kaydeden Ayşegül Baybars, KKTC’deki kayıtlılığının sorgulanması gerektiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkede yaşayan öğrencilerin kayıt altına alınması konusunda hiçbir hükümetin bugüne değin hiçbir adım atmadığını söyledi.

Baybars, geçmiş İçişleri Bakanları ve hükümet döneminde 60 yaş üzerindeki insanların sayılmadığını kaydetti, “Vatandaşlık konusunda rekora imza atan, şu an bile sırayı bozmak için bazı talepte bulunanları bugün buradan çıkıp, vatandaşlık politikasından bahsetmesi son derece komiktir” şeklinde konuştu. Adrese dayalı nüfus sayımının el yordamı ile yürütülebildiğini anlatan Baybars, e- nüfusa yönelik bilgi aktardı, eksiklik ve hatalı uygulamalar bulunduğunu anlattı.

Baybars, ülkede doğan ve yurttaş olmayan kişilere dahi KKTC kimlik numarası verildiğini, Rum ve Maronitlere kimlik numarası verecek kadar bu konunun plansız ve ciddiyetsiz şekilde yapıldığını ortaya koyan Bakan, tüm bunların 2018’de göreve geldikleri zaman düzeltildiğini ifade etti. Baybars, konuşmasında bu bir yıllık sürede bugüne değin kayıt dışı olan öğrencilerin kayıt altığına alındığını ve bu sayının da öğrenci izni ile ülkede toplam 59 bin 482 bulunduğunu belirtti.

Nüfus Kayıt Dairesi verilerine göre bugün itibarıyla ülkedeki KKTC yurttaşlarının 252 bin 497 olduğunu, geçerli izinli kişilerin ise 121 bin 802 olduğunu belirten Baybars, ülkedeki toplam nüfusun 374 bin 299 olduğunu açıkladı. Baybars, konuşmasının devamında 28 belediyede çalışma yapıldığını, mekânsal adres kayıt sisteminin tamamlanmaya çalışıldığını ifade etti. Hazırlanan adres tüzüğü ile kişilerin adreslerini bildirmekle yükümlü olacağını, adres ile kişi uyumlaşmasının sağlanacağını anlattı. Yurttaşlık yasası ve daimi ikametgâhlara ilişkin hazırlıklar ve çalışmalar hakkında bilgi veren Baybars, muhalefet milletvekilleri ile de görüşerek elbirliği ile iyi bir noktaya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bugüne kadar yapılan sosyal konut politikalarının da doğru olmadığını ifade eden Baybars, sosyal konut projeleri üzerinde titizlikle çalıştıklarını, yakında çalışmanın görücüye çıkacağını belirtti. Belediyeler reformuna ilişkin de açıklamada bulunan Baybars, bugüne kadar belediye başkanlarının görüşünün alınmadığını kaydetti ve bunu eleştirdi. Mağusa İskele Yeniboğzaiçi İmar Planı’nda yazılma aşamasına geçildiğini, Haziran başında halkın katlımı ile toplantı gerçekleştirileceğini kaydeden Baybars, en kötü ihtimalle Aralık ayında imar planının hayat bulacağına vurgu yaptı.”