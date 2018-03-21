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Nostaljik ve Ücretsiz

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sabit hatlı telefonlar arası konuşmaların haftanın 6 günü gece 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar ücretsiz olduğunu hatırlattı.

Nostaljik ve Ücretsiz
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Bakanlığın sosyal medya hesabından “Nostaljik ve Ücretsiz “başlığıyla yayımlanan duyuruda, sabit telefonlar arası ve şebeke içi görüşmelerin pazar günü ise 24 saat ücretsiz olduğu belirtildi.

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