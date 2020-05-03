banner411
banner69
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
15 0
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
7 0
 
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
119 0
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
66 0
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
12 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
238 0
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
76 0
banner440

Northernland grup testleri tamamladı

banner27

Northernland grup testleri tamamladı

Hükümetin 4 Mayıs 2020’den itibaren kademeli olarak başlayacağı açılım planı dahilinde şirketler de hazırlıklarına başladı.

Mağusa merkezli NorthernLand Grup da, bu çerçevede hazırlıklarını tamamladı.

Ofis ve şantiye alanlarında gerekli önlemleri alan NorthernLand Grup, Mağusa Devlet Hastanesi’nde Covid- 19 testinden geçti.

Mağusa Devlet Hastanesi’nin sağlık bakanlığı genelgesi ile yürüttüğü tarama çalışmalarına dahil olan şirket çalışanlarına yapılan testlerin tamamı negatif.

NorthernLand Grup, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, yüzlerce çalışanı ile görev başı yapmak için hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan açıklamada, test sonuçlarının hem personel hem de müşteriler açısından büyük bir önem taşıdığına vurgu yapıldı.Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ve ekibine teşekkür edilen NorthernLand Grup açıklamasında,  “Mağusa halkı, yapılan bu çalışmaların ardından artık daha güvenli. Büyük bir özveri ile çalışan sağlık ekiplerine teşekkür ederiz” denildi.(MHA)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.