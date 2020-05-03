Northernland grup testleri tamamladı

Hükümetin 4 Mayıs 2020’den itibaren kademeli olarak başlayacağı açılım planı dahilinde şirketler de hazırlıklarına başladı.

Mağusa merkezli NorthernLand Grup da, bu çerçevede hazırlıklarını tamamladı.

Ofis ve şantiye alanlarında gerekli önlemleri alan NorthernLand Grup, Mağusa Devlet Hastanesi’nde Covid- 19 testinden geçti.

Mağusa Devlet Hastanesi’nin sağlık bakanlığı genelgesi ile yürüttüğü tarama çalışmalarına dahil olan şirket çalışanlarına yapılan testlerin tamamı negatif.

NorthernLand Grup, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, yüzlerce çalışanı ile görev başı yapmak için hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan açıklamada, test sonuçlarının hem personel hem de müşteriler açısından büyük bir önem taşıdığına vurgu yapıldı.Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ve ekibine teşekkür edilen NorthernLand Grup açıklamasında, “Mağusa halkı, yapılan bu çalışmaların ardından artık daha güvenli. Büyük bir özveri ile çalışan sağlık ekiplerine teşekkür ederiz” denildi.(MHA)