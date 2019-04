Northernland Contsruction kalitesini tescilledi

“Property NC Awards 2019”da Best Sales Team Gold, Best High-Rise Architectural design Gold Platinum, Best Property Investment Platinum, Best Modular Design Gold, Best Commercial Project Gold, Best Interior Commercial Gold Platinum ödüllerini almaya layık görülen Northernland Group Of Companies, ödül gecesine damga vurdu

NorthernLand Construction yatırıma hem de ödüle doymuyor. Property NC Dergisi’nin düzenlediği ve 38 kategoride ödül dağıtan Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli emlak ödülleri “Property NC Awards 2019”da Northernland birçok ödüle sahip oldu. Northernland, gerçekleştirdiği yatırımlar ve ülkeye kattığı katma değer ile bir çok ödül almaya layık görüldü. Best Sales Team Gold, Best High-Rise Architectural design Gold Platinum, Best Property Investment Platinum, Best Modular Design Gold, Best Commercial Project Gold, Best Interior Commercial Gold Platinum ödüllerini almaya layık görülen Northernland Group Of Companies, ödül gecesine damga vurdu. Ödül gecesi ile ilgili de konuşan şirket direktörü Koral Bozkurt, ülkeye yatırım anlamında katkılarının devam edeceğini ifade ederek hayata geçirdikleri yatırımların ödül almasının da kendileri için gurur olduğunu belirtti.(MHA)