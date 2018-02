“Normal yağışlarda bile sel oluyor”

Girne İnisiyatifi, normal yağışlı günlerde bile Girnelilerin sıkıntı yaşadığını ve insanların‘acaba bugün de sel olacak mı?’ tedirginliği ile yaşamaya mahkûm edildiğini belirtti

Girne İnisiyatifi, Girne’de her yıl yaşanmakta olan su baskınları ve sel olaylarında artış yaşandığını, artık normal değerler içerisinde düşen yağışların bile sele ve ciddi olumsuzluklara neden olduğunu savundu.

İnisiyatif adına yapılan açıklamada, çarpık yapılaşma ile birlikte alt yapı eksiklikleri ve derelere yapılan müdahalelerin bu durumun en önemli sebeplerinden olduğu ifade edildi.

Girne Belediye Başkanı’na yönelik eleşitirilerde bulunulan açıklamada şöyle denildi:

“Ne yazık ki derelerin korunması ve geçmişte yapılan müdahalelerle ilgili yasal çalışma yapılıp derelerin geliştirilmesi, randımanlı olarak çalışır hale getirilmesi gerekirken, derelere yapılan müdahalelerin devam ettiğini büyük bir üzüntüyle izlemekteyiz.

Hal böyle iken; Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü basına yaptığı açıklamalarda ‘her şeyin yolunda olduğuna’ ilişkin mesajlar vermektedir. Öte yandan kent geneline dağıttığı broşürlerde ise ‘çok büyük yatırımlar yapıldığına’ vurgu yapmaktadır. Oysa bu açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi her yağışlı günde bu açıklamaların gerçek dışı olduğu da net bir biçimde görülmektedir.

Her ne kadar derelerin sorumluluğu Kaymakamlık’ta gibi görünse de derelere yapılan inşaatlardan dolayı Girne Belediyesi’nin yasal yükümlükleri bulunmaktadır. Bu soruna iki kurumun birlikte eşgüdümlü yaklaşmaları, sorumluluğu birbirlerinin üzerine atmadan hareket etmeleri gerekmektedir.

Bu çerçevede, geçmiş yıllarda açılmış olan derelerle ilgili hudut tespiti dosyalarının sonuçlandırılıp, derelere yasadışı müdahalelerde bulunanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması; daha önce yargıya yapılan başvuruların takip edilip sonuçlandırılması ve bu yasadışı işgallerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yetkililerin yasal sorumluluğu bunu gerektirmektedir.

Geçmişte açılmış olan dosyalara örnek vermek gerekirse geçtiğimiz kent merkezinde bulunan Anafartalar Lisesinin doğu yönünde yer alan, Vakıflar Örgütüne ait arazi içerisinden geçen Haji Halil deresi bunların en önemlilerinden biridir. Geçtiğimiz yıllarda Girne Kaymakamlığı tarafından Tapu ve Kadastro Dairesinde hudut tespiti dosyalarından arazide kadastro işlemi yapılan bu dere ile ilgili olumsuz durum halen devam etmektedir ve yetkili makamlar da bu konuda sessizliğini korumaktadır.

Daha önce Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi’nin Girne Kaymakamlığı tarafından bu konuda yazılı olarak uyarıldığı bilgimizdedir. Ayrıca Girne Belediyesi ile Şehir Planlama Dairesi’nin de bu konuda bilgilendirilip gereğinin yapılması için çağrıda bulunulduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle iken aradan geçen süre içerisinde bu olumsuzluklar giderilmediği gibi yasadışı uygulamalar halen devam etmekte, hatta aynı bölgede dere üzerinde yeni ihlaller de gerçekleşmektedir.

Sonuç ise normal yağışlı günlerde bile Girnelilerin sıkıntı yaşamasıyla ortaya çıkmakta veya insanımız ‘acaba bugün de sel olacak mı?’ tedirginliği ile yaşamaya mahkûm edilmektedir. Bu bakımdan dereler ve sel baskınları konusunda sorumluluğu olan tüm makamları kamuoyu ile doğru bilgileri paylaşmaya ve görevlerinin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmeye çağırırız.