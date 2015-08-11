Gönyelide cuma akşamı eşi Serdal Urhan tarafından darp edilen ve panik ile evinin balkonundan komşusunun balkonuna geçmek isterken yaklaşık 7 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralanan Nilgün Urhan’ın...

Gönyelide cuma akşamı eşi Serdal Urhan tarafından darp edilen ve panik ile evinin balkonundan komşusunun balkonuna geçmek isterken yaklaşık 7 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralanan Nilgün Urhan’ın hayati tehlikesi devam ediyor.



Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yatan Nilgün Urhan’ın kafatasında, kalçasında ve kaburgalarında kırıklar ve kırıklara bağlı olarak beyninde, akciğerinde kanama var.

Polisin doktorlardan edindiği bilgiye göre, Nilgün Urhanın hayati tehlikesi sürüyor.

Evrensel Gazete