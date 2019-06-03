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Nicosians Grubu'ndan iki toplumlu etkinlik

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Güney Lefkoşa Belediyesi meclis üyelerinin oluşturduğu iki toplumlu Nicosians grubu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Taksim Sahası’nda iki toplumlu etkinlik gerçekleştirdi.

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Nicosians Grubu'ndan iki toplumlu etkinlik
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LTB tarfından yapılan yazlılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Costantinos Yorgacis himayelerinde gerçekleştirilen etkinliğe UNFICYP da destek verdi.

Geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra atölye çalışmaları ile kareoke, canlı müzik  yüz boyama ve sportif aktivitelerin düzenlendiği iki toplumlu etkinlik yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası ile LTB Gençlik Meclisi Orkestrasıda sahne aldı.LTB Başkanı Mehmet Harmancıda etkinliğe katılarak çocuklar ile oyunlar oynadı.

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