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New York'ta Gizli Görüşme İddiası

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Rum Yönetimi lideri Anastasiadis'le BM çalışmaları sırasında New York'ta gayri resmi bir görüşme yaptığı iddia edildi

New York'ta Gizli Görüşme İddiası
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New York'ta gizli görüşme mi?

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Rum Yönetimi lideri Anastasiadis'le BM çalışmaları sırasında New York'ta gayri resmi bir görüşme yaptığı iddia edildi 

Rum kaynaklar TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rum lider Nikos Anastasiadis'le bir araya geldiğini iddia etti.

Gayrı resmi görüşmede TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun iki devlet esasında konfederal bir çözüm önerdiği buna karşılık Rum lider Anastasiadis'in gevşek federasyonu savunduğu iddia ediliyor. 
Rum kaynaklar, Türkiye'nin Crans Montana'da başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından Kıbrıs'ta federal çözüm şansının yitirildiğine inandığını, bunun yerine iki devletli bir konfederasyonu gündeme getirdiğini belirtiyor. 
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kıbrıs sorunundaki çözüm çabalarına değinirken, "Rumlar dahil herkesle konuşuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına tepki göstererek bunun Rumların Kıbrıslı Türkleri devre dışı bırakarak, Türkiye'yle doğrudan görüşme hedefine ulaştığı algısı oluşturabileceğini söylemişti.

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