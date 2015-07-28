Bir günlük ziyaret için bu sabah Güney Kıbrıs’a giden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi. Rum radyosunun haberine göre İsrail Başbakanı...

Bir günlük ziyaret için bu sabah Güney Kıbrıs’a giden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi.

Rum radyosunun haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Anastasiadis, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın İsrail ile işbirliğinin, geniş bölge çerçevesinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Netanyahu’ya Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Kıbrıs’ın, iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesi çabaları hakkında da bilgi verdiğini söyleyen Anastasiadis, Netanyahu ile birlikte, hidrokarbonun keşfi ve bundan faydalanılmasının egemenlik hakkını teşkil ettiğini ayrıca karşılıklı yararlı işbirliğinin bir parçası olduğu konusunda hem fikir olduklarını ifade etti.

Anastasiadis, görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki, enerji, savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin de güçlendirilmesi yöntemlerinin ele alındığını söyledi.

NETANYAHU’NUN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin, seçilmesinin ardından yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğuna dikkati çekti.

Netanyahu, Güney Kıbrıs ve İsrail’in geleceğini, işbirliğiyle daha iyi yapabileceklerini söyledi.

Enerji konusunda ise Netanyahu, iki ülkenin doğal gaz çıkarmasının ve bundan faydalanmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Enerji konusunun, işbirliğinin ilk adımını teşkil ettiğini ifade eden Netanyahu, ikinci adımın ekonomi olduğunu belirtti.

Açıklamalarında güvenlik ve teröre karşı mücadele konularına da yer veren Netanyahu, gerek kendisinin, gerekse Filistin Devlet Başkanı’nın, Avrupa Konseyi’ne ayrı ayrı çağrılması çabasından dolayı Anastasiadis’e teşekkürlerini de iletti.

YOĞUN GÜVENLİK TEBDİRLERİ

Rum radyosunun haberine göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu taşıyan uçak sabah 10.30’da Larnaka Havalimanı’na indi. Netanyahu’nun burada Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis tarafından karşılandığı belirtildi.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında saat 12.00 sularında Rum Başkanlık Sarayı’na giden İsrail Başbakanı Netanyahu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından karşılandı.

Netanyahu daha sonra, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki III.Makarios heykeline çelenk koydu.

Netanyahu ve Anastasiadis daha sonra görüşmeye geçti.