Netanyahu ilk yurtdışı ziyaretini Rum kesimine yapıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu mart ayında yapılan genel seçimlerde yeniden iktidara gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gerçekleştireceğini açıkladı. Netanyahu'nun gündeminde doğalgaz var.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek olan Netanyahu'nun gündeminde öncelikli olarak "enerji ve gaz meseleleri" yer alıyor.



Bugün Güney Kıbrıs Rum kesimine gidecek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ziyareti 12 saatten az sürecek.



İsrail-Filistin meselesinin de iki liderin görüşeceği konular arasında bulunduğu belirtilen haberlerde, Netanyahu'nun geçen mart ayında yapılan milletvekili seçimlerinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gerçekleştirmiş olacağına dikkat çekildi.



Geçen ay İsrail'i ziyaret eden Rum lider Anastasiadis, İsrail Cumhurbaşkanı Reuna Rivlin ve Başbakan Netanyahu ile bir araya gelmişti.



Rivlin tarafından resmi törenle karşılanan Anastasiadis, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin "her alanda eşi görülmemiş biçimde geliştiğini" belirterek, bunlardan bazılarını siyasi, ekonomik, enerji ve kültürel konular olarak sıralamıştı.