Netanyahu için olağanüstü güvenlik önlemi

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 28 Temmuz’da Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaret için olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun...

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 28 Temmuz’da Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaret için olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun 28 Temmuz’da Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği tek günlük ziyarette, bir devlet lideri için şimdiye kadar alınmış en sıkı güvenlik önlemlerinin hayata geçirileceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Polis ve diğer yerlerde gerçekleştirilen toplantılarda, tüm bölge ve birimlerden polis gücünün katılımıyla güvenliğin en yüksek noktaya çıkarılmasına karar verildiğini yazdı.

İsrailli olası hedef ve kişilerin izlemeye alınmasıyla güvenlik önlemlerinin uygulanmasına başlandığını aktaran gazete, yüzlerce polisin havaalanından Rum Başkanlık Sarayı’na kadar olan yolda hazır bulunacağını kaydederek, Netanyahu’nun başka hiçbir yere gitmeyeceğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten başka resmi şahsiyetle görüşmeyeceğini belirtti.

Gazete Netanyahu Güney Kıbrıs’ta birkaç saat kalacak olmasına rağmen polis helikopterinin havadan güvenlik sağlayacağını, ayrıca Liman ve Deniz Polisi’ne ait teknelerin havaalanı açıklarına bekleyeceğini kaydetti.

Netanyahu’nun kendi aracıyla seyahat etmesinin beklendiğini, çok sayıda kişisel güvenlik personelinin de kendisine eşlik edeceğini yazan gazete, İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin de Rum Polis yetkilileriyle sürekli temas içerisinde olacağını belirtti.

Haberde Netanyahu’nun Başbakanlığa yeniden seçilmesinin ardından ilk resmi yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirecek olacağına da dikkat çekildi.