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Net Holding’den KKTC’ye 6000 adet kit bağışı

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Net Holding’den KKTC’ye 6000 adet kit bağışı

Net Holding, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye 6000 adet hızlı tanı kiti bağışladı.

Merit Oteller Grubu Direktörü Besim Tibuk’un oğlu Murat Besim Tibuk, Net Holding tarafından kiralanan özel jetle test kitlerini adaya getirdi ve Sağlık Bakanlığı’na teslim etti. Murat Tibuk, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "NET Holding ve Merit Hotel’leri olarak elimizi taşın altına koyduk. Bu virüs ile savaş kapsamında KKTC Sağlık bakanlığımıza 6000 adet hızlı tanı kiti bağışı ve lojistiğini üstlendik. Bu kötü dönemde bizim yüzümüzü güldüren bir olay oldu en azından. Yorucu oldu ama buna değdi. KKTC Sağlık Bakanlığına da bu süreçte destekleri için şahsım ve şirketim adına teşekkür ediyorum"

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