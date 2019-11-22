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Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi Projesi’ne başlandı

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Ülke genelinde taşkınlardan kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için Bakanlık ve Su İşleri Dairesi arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi Projesi’ne başlandı

Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi Projesi’ne başlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, derelerin ıslahı, taşkınların yol açtığı zararların giderilmesine yönelik başlatmış olduğu çalışmalar devam ediyor. 

Ülke genelinde taşkınlardan kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için Bakanlık ve Su İşleri Dairesi arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde Nergisli- Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi Projesi’ne başlandı. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çalışmaların yapıldığı yere giderek, incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında su taşkınını önlemek için betonarmeden oluşan bir bend yapılacak. Bu yapı sayesinde, dereden gelen suyun enerjisinin kırılarak taşkın riskinin azaltması hedefleniyor.

112 metre uzunluğunda, 5 parçadan oluşacak betonarme bendin dere tabanındaki temiz yüksekliği, memba tarafında 2,5 metre olarak tasarlandı. 

Aşırı yağış olması ve bende rağmen taşkın yaşanması durumunda, taşacak olan su, anayol altındaki mevcut menfezlere kanalize edilecek. Bu durumda gerek anayolda gerekse mülklerde maddi zararın önlenmesi hedefleniyor. 

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