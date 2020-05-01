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“Neredesiniz sayın Ersin Tatar?"

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Diyalog Medya Kurumu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar,  Diyalog TV yayınlarının RTÜK tarafından kesilmesiyle ilgili “Üzüntümüz büyüktür” dedi

“Neredesiniz sayın Ersin Tatar?"

Diyalog Medya Kurumu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar,  Diyalog TV yayınlarının RTÜK tarafından kesilmesiyle ilgili “Üzüntümüz büyüktür” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Akar,Bizim yayın politikasında Anavatan’a saldırmak yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu karardan haberi olmadığını düşünüyoruz” dedi. 

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı’nı istifaya davet eden ve YYK’ya artık “sözde” diye hitap edeceğini söyleyen Akar, hükümeti de eleştirdi.

Akar “Neredesiniz sayın Ersin Tatar, sayın Başbakan neredesiniz; en fazla buradan izlendiğinizi söylüyordunuz, yıllardır ortaya konan emeklerimizi siliyorlar, sessiz kalıyorsunuz. Sayın Başbakan Yardımcısı siz de neredesiniz? O koltuktan gideceğinizi mi düşünüyorsunuz, o nedenle mi sessiz kalıyorsunuz.” dedi.

Yayın durdurma kararında “izinsiz ve lisanssız” gerekçesi gösterildiğini anımsatan Akar, ülkemizde yerel kanalların Türkiye’deki üst kurula bağlı olmadığını anımsattı, yayın lisanslarını da buradan aldıklarını söyledi.

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