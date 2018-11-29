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Neofitu, Talat’ı ağırladı

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DİSİ Başkanı Neofitu, İkinci Cumhurbaşkanı Talat’ı evinde ağırladı

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Neofitu, Talat’ı ağırladı
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İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Neofitu’nun evinde eşlerinin de yer aldığı bir yemekte bir araya geldi.
Talat, konu hakkında TAK muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmenin Neofitu’nun davetiyle gerçekleştiğini ve sosyal amaçlı olduğunu ifade etti.
Görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin ele alındığını ifade eden Talat, yaşanılan açmazın ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri konuştuklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarının önemli olduğu değerlendirmesinde bulunduklarını ifade eden Talat, Lute’un ortaya koyacağı “referans şartlarının” uzun olmayan bir sürede çözümü kotarmaya yardımcı olabileceğine vurgu yaptıklarını da belirtti.
İkinci Cumhurbaşkanı Talat, “Neofitu’ya, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinden, BM parametrelerinden hareketle ne anladığımızı anlattım. Kıbrıslı Türklerin federal kurumların tümünde etkin katılımının muhakkak sağlanması gerektiği konusunda da görüş birliğine vardık” dedi.

Öte yandan Neofitu, görüşmenin ardından twitter’da yaptığı paylaşımda “Kıbrıs’ın bölünmüş olmak için küçük, fakat Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Ermeniler, Maronitler ve Latinlerin tek vatanı olmak için yeterince büyük olduğunu yazdığını” iletti.

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