Nektarin, elma ve zerdalide limitüstü kalıntı

Yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetimlerinde; 29 yerli üründen 2’si ve 18 ithal ürünün 1’inde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 22- 25 Mayıs döneminde, yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

29 YERLİ ÜRÜNÜN 27’Sİ TEMİZ

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, yerli ürünler; salatalık, domates, kayısı, nektarin, şekerpare, pırasa, kabak, zerdali, karpuz, patlıcan, cherry domates ve fasülye olmak üzere 29 üründen alınan numunelerin 27’sinin temiz çıktığı, 2 üründe ise limit üstü pestisite rastlandığı belirtildi.

Limit üstü kalıntıya rastlanan ürünlerin Türkmenköy’de Salih Tavukçu’ya ait nektarin ile Esentepe’de Celal Barut’a ait zerdali olduğu ve ürünlerin hasadına izin verilmeyerek beklemeye alındığı kaydedildi.

18 İTHAL ÜRÜNÜN 17’Sİ TEMİZ

Aynı tarihler arasında elma çeşitleri, armut, yeşil acı biber, cherry domates, soya küsbesi, ayçiçek küsbesi, üzüm(sultani), kivi, kiraz ve susam olmak üzere 18 ithal üründen numune alınarak tahlil edildiğini belirten Tarım Dairesi, bu ürünlerin 17’sinin temiz, 1’inde ise limit üstü kalıntıya rastlandığını bildirdi.

Limit üstü kalıntı rastlanan ürünün Bekir Cura’ya ait elma olduğu ve elmaların imha edildiği kaydedildi.