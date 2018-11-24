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Neden 5 Ekim Değil de 24 Kasım

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5 Ekim tüm dünyada öğretmenler günü olarak kutlanırken, neden bizim ülkemizde 24 Kasım olarak kutlanıyor? Çok sevdiğimiz öğretmenlerimizi 24 Kasım’larda arayıp soran, hediye alan bizlere de onlara da öğretmenler günü tarihinin belirlenmesindeki etken durumu maddeledik.

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Neden 5 Ekim Değil de 24 Kasım
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1. 1980 Askeri darbesi

 1980 Askeri darbesi ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

1980 askeri darbesi tüm ülkenin üzerinden büyük bir şiddet ve baskı oluşturarak geçti. Bu süreç tüm meslekler üzerinde olduğu gibi eğitimciler üzerinde de ciddi baskılar oluşturdu.

 

2. TÖB-DER’in kapatılması

TÃB-DERâin kapatÄ±lmasÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Dönemin en etkili öğretmenler örgütü olan TÖB-DER kapatılarak, demokratik eğitimci bir dernek susturuldu. Öğretmenler üzerinde baskı süreci başlamış oldu.

3. Meslekten atılan, sürülen, fişlenen, işkence gören öğretmenler

 Meslekten atÄ±lan, sÃ¼rÃ¼len, fiÅlenen, iÅkence gÃ¶ren Ã¶Äretmenler ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Darbe sürecinde öğretmenler, fişlendi, sürgün edildi. İşkence görenler ve meslekten atılanlar olduğu gibi ortandan kaldırılan ve yok edilen bir çok eğitim emekçisi de vardı.

4. Sorgulayan eğitmenin yarattığı korku

 Ä°lgili resim

Sorgulayan, düşünen ve düşünmeyi öğreten, tek tiplikten uzak öğretmenler, baskı hükümetinde ciddi korkular yarattığından onları yok sayıp ellerinde bulunan öğretmenlere bir ”sus günü” verildi.

 

5. 1981, 24 Kasım’da ilan edilen öğretmenler günü

 1981, 24 KasÄ±mâda ilan edilen Ã¶Äretmenler gÃ¼nÃ¼ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Darbeden tam bir yıl sonra 24 Kasım öğretmenler günü olarak öğretmenlere hediye edildi. Bu ‘hediye gün’ün onca öğretmen kaybından sonra olması oldukça farklı bir baskı hükümeti uygulaması değildi.

Avrupa ortalamasına göre 200 saat fazla çalışan Türkiye’deki öğretmenler, daha az maaş aldıkları gibi bir de üstlerinde darbe döneminden kalan yasalarla baskı altında çalışmaya devam etmekteler.

6. 5 Ekim Dünya öğretmenler günü

 5 Ekim DÃ¼nya Ã¶Äretmenler gÃ¼nÃ¼ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Tüm Dünya ülkeleri 1966’da UNESCO ve ILO tarafında belirlenen 5 Ekim’i Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul etmiştir. Türkiye ise bunu darbeden bir yıl sonra 24 Kasım olarak ilan etmiş olmasına kılıfını hazırlamıştır. Başöğretmenliğin kabul edildiği gün olarak bahsedilen 24 Kasım ülkemizde öğretmenler günüdür.

7. Darbe zihniyetinin dayatması 24 Kasım

 ÃÄretmen ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

24 Kasım, bir çok anlam içeren bir gün olarak bugünlere geldi. Darbecilerden bir ‘armağan’ olarak gelen 24 Kasım’ı kabul etmeyip hala 5 Ekim’i kutlayan eski öğretmenlerimiz hala bulunmakta. İster 5 Ekim, ister 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü olarak kabul edelim, her gününü öğrencilerine adayan, dünyanın en kutsal mesleğini her türlü zorluğa rağmen aşkla, sevgiyle yapan bütün öğretmenlerimizin gününü kutlarız

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