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Neden ''25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü?''

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Tüm dünyada ve Türkiye’de her 25 Kasım’da kadına şiddet ve kadın cinayetleri protesto ediliyor. Peki neden 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak belirlendi? Bugünün anlamı ne? İşte tüm bu sorulara cevap olacak listemizde 25 Kasım’ın anlam ve önemini anlattık.

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Neden ''25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü?''
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1930 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde askeri darbe yapan Rafael Trujillo, ülkeyi tam 31 yıl boyunca diktatörlükle yönetti

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Bu süre boyunca ona karşı gelenler arasında mücadeleleriyle hafızalara kazınan 3 isim vardı; Patria, Minerva ve Maria Mirabel

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3 cesur kız kardeş ülkedeki haksızlıklara ve baskıya karşı 1960 yılının Haziran ayında Clandestina Hareketi’ni başlattılar ve isyana öncülük ettiler

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Bu başkaldırı hareketi tüm ülkeye yayıldı ve hükümet için tehdit oluşturmaya başladı

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Diktatör Rafeal Trujillo ve yandaşları ise bu olaya kayıtsız kalmadı ve 3 kız kardeş birçok kez şiddete ve baskıya maruz kaldı

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Eşlerinin de destek olduğu kardeşler baskılara hiçbir zaman boyun eğmediler ancak Trujillo yönetimi tarafından birçok kez hapse atıldılar, ayrıca tüm mülklerine el konuldu

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Diktatör Rafael, yaptığı bir halk konuşmasında “Ülkenin en büyük iki sorunu kilise ve Mirabel kardeşlerdir.” diyerek Mirabel kardeşleri hedef gösterdi ve halkı galeyana getirdi

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Vatan haini ilan edilen kardeşler açık bir hedef haline getirilmişti ve gün geçtikçe baskılar artıyordu

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Rafael’in konuşmasından sadece 23 gün sonra 25 Kasım 1960’da 3 kız kardeş, kocalarını hapishanede ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda saldırıya uğradılar

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Rafeal’in yandaşları tarafından arabadan indirilen kız kardeşlere önce tecavüz ettiler daha sonra da sopalarla döverek öldürdüler

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Diktatör yandaşları Mirabel kardeşleri öldürmekle kalmayıp uçurumda aşağı attı, bu vahşet medyaya sadece araba kazası olarak yansıdı

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Bu olayın üzerine her ne kadar Diktatör Rafeal isyanı bastıracağını düşünsene de halk daha çok ayaklandı ve isyan büyüdü

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Mirabel kardeşlerin ölümünden 6 ay sonra Rafeal Trujillo bir suikast sonucu hayatını kaybetti ve yaklaşık 2 yıl sonra Dominik Cumhuriyeti’nde demokratik bir seçimle hükümet seçildi

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Kardeşlerden birinin lakabının “kelebek” olması sebebiyle yazar Julia Alvarez “Kelebekler Zamanı” adlı kitabında Mirabel Kardeşlerin hayatını ve mücadelesini anlattı, daha sonra bu kitap bir filme uyarlandı

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1981’de toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı 25 Kasım’ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olarak ilan etti.

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1999 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edildi

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“Belki de bize en yakın şey ölüm; fakat bu beni korkutmuyor, haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz” – (Maria Teresa Mirabel/1936)

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“Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı; kollarını kavuşturup oturmak ise çok üzücü.” –
(Minerva Argentina Mirabel/1926)

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“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım; gerekirse hayatımı da” – (Patria Mercedes Mirabel/1924)

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25 Kasım tarihinde dünyanın her yerinde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ile ilgili birçok etkinlik düzenliyor. Dünyada ve ülkemizde kadına şiddetin son bulması dileği ile…

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