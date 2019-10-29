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Necdet Atakerler yaşamını yitirdi

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Gazimağusa’da sevilen ve tanınan isimlerinden Necdet Atakerler yaşamını yitirdi.

Necdet Atakerler yaşamını yitirdi
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Evli ve 5 çocuk babası olan Necdet Atakerler önceki akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Necdet Atakerler'in cenazesi dün öğle namazından sonra Gazimağusa’da toprağa verildi. Atakerler'in zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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