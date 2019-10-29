Evli ve 5 çocuk babası olan Necdet Atakerler önceki akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Necdet Atakerler'in cenazesi dün öğle namazından sonra Gazimağusa’da toprağa verildi. Atakerler'in zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Gazimağusa’da sevilen ve tanınan isimlerinden Necdet Atakerler yaşamını yitirdi.
Evli ve 5 çocuk babası olan Necdet Atakerler önceki akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Necdet Atakerler'in cenazesi dün öğle namazından sonra Gazimağusa’da toprağa verildi. Atakerler'in zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu.